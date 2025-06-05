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İzmir'de Şehit Aileleri Duygusal Bir Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

İzmir'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:56
İzmir'de Şehit Aileleri Duygusal Bir Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

İzmir'de, şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde duygu dolu anlar yaşayarak, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Işıkkent Polis Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve beraberindeki şube müdürleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınları ise burada çocuklarının mezarları başında Kur'an okuyarak dualar etti.

Bir Baba, Oğlunun Hatıralarını Yaşatıyor

Emekli polis memuru ve şehit babası olan Osman Demirkollu, oğlu Ozan Demirkollu'nun 2003 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesindeki bir PKK saldırısında şehit düştüğünü anımsattı. Oğlunun evli ve bir çocuk babası olduğunu ifade eden Demirkollu, 'Çocuğunu ilkokula yazdırmak için geldi. Giderken bana, 'Baba ben şehit olacağım.' dedi. Şehit oldu. İyi yetişmiş bir kişiydi.' diyerek derin bir özlem dile getirdi.

Demirkollu, duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Daha telefon numarasını silemedim. Bekliyorum işte. Belki açar diye hala, 2003 yılından beri bekliyorum. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Hepimizin başı sağ olsun.'

Unutulmayan Kahramanlar

Tunceli'de 2006 yılında görev dönüşü geçirdiği kaza sonucu şehit düşen Müslim Sertkayalı'nın ailesi de, oğullarının kabrine ziyarette bulundu. Anne Gülçimen Sertkayalı, 'Unutulmadığımızı biliyoruz. Allah razı olsun.' diyerek, emanetlerine sahip çıktıklarını vurguladı.

Bu duygusal ziyarette, şehit ailelerinin yaşadığı derin acı ve özlem, vatanseverlik ve aile bağlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'de şehit aileleri ve emniyet mensupları, Kurban Bayramı öncesinde Işıkkent Polis...

İzmir'de şehit aileleri ve emniyet mensupları, Kurban Bayramı öncesinde Işıkkent Polis Şehitliği'ni ziyaret etti, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İzmir'de şehit aileleri ve emniyet mensupları, Kurban Bayramı öncesinde Işıkkent Polis...

İzmir'de şehit aileleri ve emniyet mensupları, Kurban Bayramı öncesinde Işıkkent Polis Şehitliği'ni ziyaret etti, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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