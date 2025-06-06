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İzmir'de Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti

İzmir'de şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliği ziyaret ederek dualar etti ve anma etkinlikleri düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:22
İzmir'de Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti

İzmir'de Duygu Dolu Bir Bayram Ziyareti

İzmir'de, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek unutulmaz anlar yaşadı. Şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında bir araya geldi ve dua ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitlerin Hatırası İçin Dualar Edildi

Bayram dolayısıyla mezarlıklara akın eden aileler, kabirleri temizleyip çiçekler bıraktıktan sonra, bazıları gül suyu ve şeker de ikram etti. Bu anlamlı ziyarette duygusal anlar yaşandı.

Ayten Şimşek'in Duygusal Açıklamaları

Ayten Şimşek, İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğünü belirtti. Oğlunun algısında kaybettiği her anın acısını dile getiren Şimşek, "Daha 22 yaşındaydı. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Oğlum, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmazdı. Kalleşçe, arkadan saldırarak şehit ettiler" ifadelerini kullandı.

Neşe Arı’nın Annesi Olarak Yaşadığı Acı

İzmir Tersanesi'nde 2013 yılında meydana gelen kazada şehit olan Er Yavuz Arslan'ın annesi Neşe Arı ise, "Oğlumun dört çocuğundan en küçüğüydü. 12 yıl oldu. Bayramı bugün burada geçirdik, sınavımız buymuş" şeklinde konuştu. Annesi olarak yaşadığı kaybı ve acıyı hala içten bir şekilde hissettiğini dile getiren Arı, oğlunun hatıralarını yaşatmaya devam ediyor.

İzmir'de şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret etti. Bayram...

İzmir'de şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret etti. Bayram dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı.

İzmir'de şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret etti. Bayram...

İzmir'de şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret etti. Bayram dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı.

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