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İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 23:26
İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Feci Saldırı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile düzenlenensilahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö. idaresindeki 35 ARZ 403 plakalı otomobile, Ayrancılar Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda yavaşladığı sırada, 35 AB 7303 plakalı hafif ticari araçtan inen K.K. tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Adnan Ö. ve Abdullah A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralıların Durumu

Saldırıda yaralanan Fatma A., A.Ö., M.A. (4) ve A.E.Ö. (1), ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, yaralılardan Fatma A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan A.Ö. ve A.E.Ö.'nün tedavisine devam edilirken, M.A. ise Dokuz Eylü Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Yakalandı

Cinayet zanlısı K.K., jandarma ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını...

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını...

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

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