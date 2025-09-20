İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı

Olay Yeri: Göztepe Paten Sahası

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe Paten Sahası'nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çatışmada yaralanan 6 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi açıklanmadı.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, olayla ilgili görgü tanıkları ve kamera kayıtları inceleniyor.

