İzmir'de Silahlı Yaralama Olayında Tutuklama

İzmir Buca'da Silahlı Yaralama Olayı

İzmir'in Buca ilçesinde 20 Şubat tarihinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan F.D. (20) tutuklandı. Olay, Göksu Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışmanın Nedeni Alacak Meselesi

F.D.'nin, emniyette verdiği ifadede, yaşanan olayın bir alacak meselesi yüzünden çıktığını belirttiği öğrenildi. Yaralı E.K. (18), ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.

Şüpheli Yakalandı

Olay sonrası kamyonetle kaçtığı tespit edilen F.D., Torbalı'da bir arkadaşının evine gitmişti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu kaçışın ardından, polis ekipleri şüpheliyi saklandığı evde yakalayarak suç aleti olan tabancayla beraber gözaltına aldı.

Yaralının Durumu ve Adli Süreç

Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, F.D. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.