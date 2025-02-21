İzmir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 11 Şüpheli Tutuklandı

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı. Şüpheliler, kurbanlarına sahte dava iddialarıyla avukatlık ücreti talep ediyordu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:16
İzmir'de Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 11 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

İzmir merkezli gerçekleşen bir dolandırıcılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden kişilere cinsel istismar suçlamasıyla sahte dava açıldığını söyleyerek avukatlık ücreti talep eden 11 şüpheli tutuklandı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.

Sahte Profil ve İlk Baskınlar

Ekipler, internet üzerinden oluşturulan sahte kadın profilleri aracılığıyla iletişim kurdukları kişilerin görüntülerini kaydedip, şantajla para talep eden dolandırıcılara ulaşmak için araştırmalara başladı. İlk aşamada, mağduriyet yaşayan 45 kişinin ifadelerine başvuruldu.

Operasyonun Detayları

Devam eden çalışmalar sonucunda, İzmir, İstanbul, Rize ve Antalya'da dolandırıcılara ait 5 ayrı ofise baskın düzenlendi. Operasyonda toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası, döviz ve çok sayıda telefon, bilgisayar ile dijital materyal ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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