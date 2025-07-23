İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

İzmir'de yağışların azalması ve aşırı hava sıcaklıklarının etkisiyle, barajlardaki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı. İZSU tarafından yapılan açıklamada, kent sakinlerinin Ağustos ayının ilk haftasında su kesintileri ile sınanacağı bildirildi.

İzmir Barajları Kurudu

İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajlar, kurak geçen kış ve ilkbahar sonrası en düşük seviyelerine geriledi. Yetkililer, barajlardaki doluluk oranlarının geçmiş yıllar ile kıyaslandığında rekor düşüş gösterdiğini vurguladı. Bu durum, şehrin su ihtiyacını karşılamakta büyük zorluklar yaşanacağına işaret ediyor.

Su Kesintileri Ne Zaman Başlayacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayına kadar su ihtiyacını karşılamak için bir eylem planı devreye soktu. Su kesintileri, Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayacak ve İzmirlilerin farklı bölgelerinde hissedilecek. Kesintilerin her mahallede gece veya gündüz6 ila 12 saat sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, su tasarrufu çağrılarına uyulmadığı takdirde, barajlardaki su seviyesinin daha da düşmesiyle birlikte susuz saatlerin artabileceği uyarısında bulunuyor.