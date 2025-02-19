İzmir'de Su Kesintisi: Konak ve Karabağlar'da 26 Saat Suyun Kesileceği Açıklandı

İzmir'de Konak ve Karabağlar ilçelerinde 26 saat sürecek su kesintisi yaşanacak. İZSU'dan yapılan duyuruya göre arıza onarılıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:52
İzmir'de Su Kesintisi: Konak ve Karabağlar'da 26 Saat Suyun Kesileceği Açıklandı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), isale hattındaki meydana gelen arıza nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerine toplamda 26 saat su verilemeyeceğini açıkladı.

İZSU'dan yapılan resmi açıklamaya göre, su kesintisi, Konak ilçesi, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki isale hattında yaşanan bir arıza nedeniyle gerçekleşiyor. Kesinti, az önce saat 17.30'da başlamış olup, vananın yarın saat 19.30'da açılması planlanıyor.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında, Konak’taki Güzelyalı, Göztepe, Çankaya, Mithatpaşa, Turgut Reis, Akın Simav, Murat Reis, Kemal Reis, Barbaros, Altıntaş, Çahabey, Kılıç Reis, Güngör, Mehmet Ali Akman, Yeşiltepe mahalleleri ile Karabağlar’daki Arap Hasan ve Basın Sitesi mahalleleri bulunmaktadır.

Ayrıca, onarımın ardından arızanın büyüklüğüne bağlı olarak depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

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