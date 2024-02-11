İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu

35 T 5201 plakalı taksi şoförü Kaya Özel (23), Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta bir kadını aracına bindirdi. 10 Şubat günü saat 00.50 civarında yaşanan olayda, aracın peşinden gelen bir kişi, taksiyi durdurup şoföre saldırdı. Özel, hem araç içinde hem de araç dışında yumruklara hedef oldu. Taksici, saldırganı tanımadığını belirterek polis merkezine şikayette bulundu.

Saldırı anı taksideki araç içi kamera ile kayıt altına alındı. Görüntülerde, Kaya Özel'in yolda el kaldıran bir kadını aracına bindirdiği, kadının 'Durma, devam et' diye bağırdığı, daha sonra araçtan inmek istediği ve bu sırada taksi şoförünün durduğu, ardından da camdan yumruklara hedef olduğu anlar görüldü. Görüntülerin sonunda ise genç taksi şoförünün araçtan çıkıp dışarıda tartıştığı ve sonra aracına binip oradan uzaklaştığı anlar kaydedildi.

Kaya Özel, genç bir taksi şoförü, saldırıya uğradığı anları anlattı. Özel, "Dayko yokuşu olarak adlandırılan bölgede seyir halindeyken el kaldıran bir bayanı aracıma aldım. Bayan panik halindeydi ve bana 'Durma, devam et' dedi. Birisi küfür ederek aracın arkasından koştururken arkadaki bayan da tereddüt edip aracı durdurdu. O esnada arkadan küfrederek koşturan kişi aracı yakaladı ve bana saldırmaya başladı. Herhangi bir diyalog bile kurmadan direk bana yumruk atmaya başladı. Bu esnada yüzüme vurmaya ve boğazımı tutarken ben ne olduğunu anlayamadım. Sonra araçtan da indirip dışarıda da darbetti beni ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Ben aracın içerisindeyken de sonrasında da karşılık veremedim. Bu esnada başka bir takside bulunan yolcu da indi, sanırım o kişinin arkadaşıymış. O da bana hakaretler edip tehditler savurdu. Bana saldıran kişi de 30'lu yaşlarda iri yapılı birisiydi. Kendinde de değildi ve benle hiç bir diyaloğa girmeden saldırmaya başladı. O saldırı esnasında kadının davranışları da tuhaftı. Ben darbedildiğim anda adamın kucağına attı ve geri çekildi. Adam orada bana dayak atarken hiçbir şekilde araya girip müdahale etmeden, araçtan çantasını almanın derdine düşmüştü." dedi.

Kaya Özel, bir taksi şoförü, "İzmir'de meslektaşlarımıza yapılan şiddet çok fazlalaştı. Biz çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz. Hepimizin ailemiz, dostumuz var. Yetkililerden bize çözüm getirecek önlemler istiyoruz. Yoksa daha kötü şeyler yaşanabilir." diye konuştu.

Taksi şoförü saldırı sonrası polis merkezine gitti ve saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için her yerde arama yapıldığı bildirildi.

TAKSİCİLER İÇİN ÖNLEM İÇİN TASARILAR SÜRÜYOR

Oğuz Erge'ni, soğukta taksisine aldığı Delil Aysal isimli kişi tabancayla öldürmesi büyük tepkilere yol açmıştı. Özellikle taksicilerin son zamanlarda karşılaştığı şiddet olayları şoförleri isyan ettirdi. Taksiciler, Erge'nin cinayeti ve meslektaşlarının başına gelen saldırılara sessiz kalmadı ve eylem yaptı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne konvoy halinde gelen taksiciler, 'Koruma kabinli araç istiyoruz. Öldürülmek istemiyoruz' pankartı taşıdı. "Öldürülmek istemiyoruz" diye slogan atan taksicilerin sözcüsü Ali Çetin Taylan, "Gasp terörü yüzünden İstanbul'da 200, İzmir'de 50'den fazla ve diğer şehirlerde de çok sayıda arkadaşımızı kaybettik. Birçok aile perişan oldu. Bu cinayetlerin durması için daha ne kadar masum insan ölmeli?" dedi.

Taylan, taksicilerin can güvenliğini sağlamak için, 24 Ekim 2024'te 25 bin 620 numaralı Resmi Gazete'de ilan edilen 'Araçların Üretim, Değişim ve Kurulumuyla İlgili Yönetmelik'in bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Taylan, gece mesaisinde olan taksicilerin emniyet kemerini takmalarının zorunlu olmaması gerektiğini de belirtti. Özellikle saldırı anında emniyet kemerinin taksicilere zorluk çıkardığına değindi.

Taksici Ahmet Can Özdel, Celil Anık'ın koruma kabinlerinin mevcut taksiler için uygun olmadığını iddia ettiğini anımsatarak yapılan kabinlerin Adapazarı'nda yapıldığına dikkat çekti. Bu kabinleri taksicilerin güvenliğini sağlamak için kullanılması gerektiğini vurguladı.