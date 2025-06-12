İzmir'de Teknedeki Rahatsızlanan Kişiye Tıbbi Tahliye

İzmir Açıklarında Tıbbi Tahliye Gerçekleşti

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, özel bir teknede rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bölgedeki sahil güvenlik ekiplerine ulaştırılan bir ihbarla meydana geldi.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, rahatsızlanma ihbarı üzerine acil olarak bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, gereken tıbbi tahliyeyi gerçekleştirdikten sonra rahatsızlanan kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.

Bu tür olaylar, deniz güvenliğinin ve acil durum müdahale ekiplerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında özel teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.