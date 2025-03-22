İzmir'de Trafik Kavgası: 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 20 Mart Perşembe günü meydana gelen bir trafik kavgası, gözaltı işlemleriyle sonuçlandı. Kavga, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde otomobilleriyle seyir halinde olan sürücüler arasında yaşandı.

Olay sonrasında Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga neticesinde 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili derhal soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, söz konusu olaya karıştığı belirlenen toplamda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından tutuklandı.