İzmir'de Tünel İnşaatı Evleri Hasar Gördü: Atamer Mahallesi Sakinleri Çözüm Arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2018 yılında başlanan ve 2026 yılında hizmete açılması planlanan Buca Onat Tüneli inşaatı, Atamer Mahallesi sakinlerini mağdur etti. İnşaat süreci nedeniyle birçok evde hasar oluştu ve bazı evlerin duvarları yıkıldı.

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, yaptığı açıklamada yaklaşık 100 evde hasar meydana geldiğini ve 20 evin tahliyesinin gerektiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evlerin kamulaştırılması konusunda verdiği teklifin yetersiz olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Vatandaş, teklif edilen rakamlar az olduğu için kabul etmiyor. Biz de belediyeden zarar gören evleri yıkarak yerinde prefabrik ev yapmasını istedik," ifadelerini kullandı.

Evini hasar nedeniyle boşaltmak zorunda kalan Sönmez Ejder (65), "Tünel yapılmadan önce belediye ekipleri geldi, inceleme yaptılar ve sorun yaşamayacağımızı söylediler. Ama patlamalar sonrası evim zarar gördü. Kirada oturmak zorunda kaldım. Belediye, derdimize çare olsun," diye konuştu.

Mağdur olan bir başka sakin Muharrem Budak (74), yer altındaki patlamalar nedeniyle evlerin sallandığını ifade ederek, "Mahallede çok mağdur aile var. Kimse ilgilenmiyor. Bize yardım edecek kimse yok," dedi.

Mahallede yaşayan Oğulcan Kula (28) ise, 20 yıldır Atamer Mahallesi'nde yaşadığını ve birçok ailemizin zor durumda kaldığını belirtti. Kula, "Niyetimiz bağcıyı dövmek değil, birlikte üzüm yemek. Gelsinler, halimizi görsünler ve bizimle birlikte çözüm bulmaya çalışsınlar," diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan Atamer Mahallesi sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan Atamer Mahallesi sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.