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İzmir'de Tünel İnşaatı Sonrası Duvarlar Yıkılıyor

İzmir'deki Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerin duvarlarının yıkılması ev sahiplerini korkutuyor.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 02:01
İzmir'de Tünel İnşaatı Sonrası Duvarlar Yıkılıyor

İzmir'de Tünel İnşaatı Korkutuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Buca Onat Tüneli inşaatı, bölgedeki evlerde büyük hasara yol açtı. Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Ersen (31) ve Fahriye Kılıç (28) çiftinin evinin duvarı yıkılırken, bazı evlerde ise çatlaklar oluştu.

2 Yaşındaki Çocuk Tehlike Altında

2 yaşındaki çocuğunu uyutmaya çabalarken duvarın altında kalmaktan son anda kurtulan Fahriye Kılıç, yaşadığı dehşeti anlattı. “1 senedir ev yıkılacak korkusuyla uyuyamıyorum” diyen Kılıç, “Duvar üzerimize yıkıldı. Belediye başkanı kendini benim yerime koysun, çocuğumun canından endişe ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yetkililere Çağrı

Kılıç, belediye yetkililerinden çözüm beklediklerini vurgulayarak, “Belediye ne evimizin parasını veriyor, ne de verdiği sözleri tutuyor” dedi. Ayrıca, bölgede bir ay önce meydana gelen depremde evinin yıkılmadığını, ancak mevcut tünel çalışmalarıyla evinin gerçek risk altında olduğunu belirtti.

Mahalledeki Korku

Mahalle sakinlerinden Sezgin Demir (35), inşaat nedeniyle korku içinde yaşadıklarını dile getirerek, “Evleri yıkılan insanlar, ‘Ölürüm de evimden çıkmam’ diyen insanlar ne hale geldi. Çok kötü durumdayız” şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini, evinin duvarlarının çatladığını ve bu duruma daha fazla tahammül edemediğini belirterek, kaygılarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bir...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bir...

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bir evin duvarı yıkıldı, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

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