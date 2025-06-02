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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı. Aliağa ve Menemen'de yapılan baskınlarda esrar ve kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 09:59
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de, uyuşturucu ticaretine karşı gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilçede çeşitli baskınlar düzenleyerek, uyuşturucu ticareti yapan kişileri hedef aldı.

Aliağa ve Menemen Baskınları

Operasyonlar kapsamında, Aliağa ve Menemen ilçelerinde iki villaya yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda O.G, C.A. ve İ.G. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, villaların odalarında sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Ayrıca, 9 kilo 350 gram esrar ve 212 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Karabağlar'da Yakalanan Uyuşturucular

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, takibe aldıkları bir kamyonu Karabağlar ilçesinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Erez"in yardımıyla yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram kokain bulundu. Araçtaki M.Y, S.S. ve T.C. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgulamanın ardından, tüm şahısların tutuklanmasına karar verildi.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan...

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 9 kilo 350 gram esrar, 212 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan...

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 9 kilo 350 gram esrar, 212 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

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