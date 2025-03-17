İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında önemli bir baskın gerçekleştirildi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki ayrı noktada düzenlediği operasyonlarla 6 kilo 140 gram esrar ile 138 kök kenevir ele geçirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sırasında ayrıca, 100 gram kenevir tohumu, 25 led panel, 5 havalandırma motoru, 3 nemlendirme cihazı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira da yakalandı.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında jandarma ekipleri tarafından gerekli işlemler devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilmektedir.