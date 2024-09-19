İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5.5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan hafif ticari araçta büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Olayın Gelişimi

Gediz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yapılacak uyuşturucu sevkiyatı hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, şüpheli aracı Kemalpaşa'da durdurmak istedi.

Panik Anları

Araç dur ihtarına uymayınca, polis ekipleri lastikleri patlatarak operasyona devam etti. Kaçmaya çalışan şüpheliler, araç içinde kendilerini kilitlese de, polis camı kırarak içeri girmeyi başardı.

Kokain Ele Geçirildi

Aracın detaylı aramasında, Narkotik dedektör köpeği Erez'in de yardımıyla toplam 5 kilo 537 gram kokain bulundu. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.