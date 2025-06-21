DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.082.926,74 0,59%

İzmir'de Uyuşturucu Serasına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli, operasyonla tutuklandı ve evinde ele geçirilen malzemeler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 20:06
İzmir'de Uyuşturucu Serasına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinin bir odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren G.T., düzenlenen operasyon sonrasında tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde G.T'nin uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını aldı. Ekipler, uzun bir süre boyunca şüphelinin evini gözlemleyerek operasyon için hazırlık yaptı.

Gerçekleştirilen baskında, evde 20 saksıda dikili kök kenevir, 180 gramı satışa hazır poşetler içerisinde toplam 3 kilo 406 gram esrar maddesi ile birlikte 6 adet ışıklandırma sistemi, 2 adet vantilatör ve alüminyum baca sistemi ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, G.T'nin evinin bir odasını sera haline getirerek, burada ürettiği uyuşturucuyu poşetler ile satışa hazır hale getirdiği belirlendi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan G.T, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren...

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren...

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 'Yan Bakma' Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
2
Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Afet Okulu Eğitimlerinin İlk Etabı Tamamlandı
3
Avustralya'nın İlk Filistinli Milletvekili Basem Abdo, Türk Toplumuna Vurgu Yaptı
4
Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde Kadın İşçiler Tarihi Gün Yüzüne Çıkarıyor
5
Uşak'ta Feci Kaza: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
6
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Öğretmen Sevil Şeker'in Cenaze Törenine Katıldı

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!