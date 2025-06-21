İzmir'de Uyuşturucu Serasına Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinin bir odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren G.T., düzenlenen operasyon sonrasında tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde G.T'nin uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını aldı. Ekipler, uzun bir süre boyunca şüphelinin evini gözlemleyerek operasyon için hazırlık yaptı.

Gerçekleştirilen baskında, evde 20 saksıda dikili kök kenevir, 180 gramı satışa hazır poşetler içerisinde toplam 3 kilo 406 gram esrar maddesi ile birlikte 6 adet ışıklandırma sistemi, 2 adet vantilatör ve alüminyum baca sistemi ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, G.T'nin evinin bir odasını sera haline getirerek, burada ürettiği uyuşturucuyu poşetler ile satışa hazır hale getirdiği belirlendi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan G.T, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde evinin odasında kurduğu sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli tutuklandı.