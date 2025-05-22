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İzmir'de Villa Baskınında Uyuşturucu İmalatı: 1 Tutuklama

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir villada uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:23
İzmir'de Villa Baskınında Uyuşturucu İmalatı: 1 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu İmalatı Üzerine Baskın

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir villada uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.A. adlı şüpheli tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinin Operasyonu

Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

İlçedeki bir villada uyuşturucu madde imal edildiği bilgisi üzerine, ekipler derhal adrese baskın düzenledi.

Baskında Ele Geçirilenler

Yapılan baskında, villanın odalarında sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Ekipler, burada 234 kök Hint keneviri ve 3 kilo 745 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir villada uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir villada uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Villada odalara sera düzeneği kurulduğu belirlendi, 234 kök Hint keneviri, 3 kilo 745 gram esrar ele geçirildi.

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