İzmir'de Yamaç Paraşütü Kazası: 75 Yaşındaki Pilot Yaralandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde yaşanan bir yamaç paraşütü kazasında, 75 yaşındaki pilot Halil İbrahim Çoban yaralandı. Çoban, Beyköy dağından kalkış yaptıktan sonra kayalık bir alana düştü.

Kaza sonrası Çoban'ın arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, pilotu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı pilot, sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, kalkışın ardından kayalık alana düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralandı. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Çoban, sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.