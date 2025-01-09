İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 15 Zanlı Gözaltında

İzmir'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 102 tabanca ve binlerce mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:48
İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 15 Zanlı Gözaltında

İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

İzmir'de yürütülen önemli bir operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silah ticareti ve imalatı gerçekleştirdiği tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, belirlediği 26 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlar sırasında, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca mermisi ve 192 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Devam Eden Süreç

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri halen devam ederken, ekipler 2 zanlının daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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