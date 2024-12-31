İzmir'de Yılbaşı İçin 15.124 Kolluk Gücü Görevde

İzmir'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte yılbaşı tedbirleri gereği 15.124 kolluk kuvvetinin görev alacağını açıkladı. Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kolluk Güçlerinin Hazırlıkları

Kolluk birimlerinin hafta sonundan itibaren tedbirlere başladığını ifade eden Elban, yılbaşı gecesi yoğunluk ve hareketliliğin zirveye çıkacağını, bu nedenle daha kapsamlı önlemler alındığını vurguladı.

Görev Başındaki Personel ve Araçlar

Vali Elban, İl Emniyet Müdürlüğünün 12.100 personel ile sahada olacağını, bu personelin 1.398 araç, 2 hava aracı ve 5 deniz aracı ile desteklendiğini açıkladı. Ayrıca, Jandarma teşkilatının 2.818 personel, 787 kara aracı ve 12 hava aracı ile emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Sahil Güvenlik'in de 19 araç, 206 personel ve 2 hava aracı ile görev yapacağını ifade eden Elban, tüm bu çalışmaların vatandaşların huzuru ve güvenliği için gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Güvenli Bir Gece için Hazırlıklar

Yarın sabaha kadar 15.124 kolluk kuvvetinin sokaklarda olacağını ve vatandaşların güvenli bir şekilde yeni yılı karşılamasına destek olacaklarını dile getiren Vali Elban, "Artık herkes rahatlayıncaya kadar" ifadeleriyle güvenlik tedbirlerinin yüksek bir koordinasyonla sürdürüleceğini duyurdu.