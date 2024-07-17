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İzmir'de yine orman yangını! Selçuk'ta alevler yükseldi

İzmir’in Selçuk ilçesinde meydana gelen orman yangınına anında müdahale için ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 17:24
İzmir'de yine orman yangını! Selçuk'ta alevler yükseldi

Selçuk ilçesinin Belevi Mahallesi yakınlarında, bugün saat 13.55 sularında bir orman yangını çıktığı bildirildi. Mahalle sakinleri, bölgeden yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Yapılan ihbar üzerine, yangına müdahale için hızla harekete geçildi.

İhbarın ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangına ilk müdahaleyi saat 14.05'te gerçekleştirdi. Hem havadan hem de karadan alevlerle mücadele eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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