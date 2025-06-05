İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa geçişi Belkahve Tüneli'nde gerçekleşti.

Kaza, 34 YK 484, 34 AU 7087, 45 YB 0353 ve 33 BJ 034 plakalı otomobillerin karışması sonucu ortaya çıktı. Yaralılardan Yiğit Can (20), Turan Sevinçli (21) ve Sema Tercan (38) ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşım, kaza yerindeki çalışmalar tamamlanana dek kontrollü olarak sağlandı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.