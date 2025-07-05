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İzmir'deki Bahçe Yangından Korumayı Başardı

Ödemiş'teki Ahmet Türk'ün temizlediği bahçesi yangında zarar görmedi. Ahmet Türk, çiftçilerin arazi bakımını ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 16:25
İzmir'deki Bahçe Yangından Korumayı Başardı

Ödemiş'te Yangınlardan Korunan Bahçe

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Karadoğan Mahallesi'nde, çıkan orman yangınında bahçesi zarar görmeyen çiftçi Ahmet Türk, dikkatleri üzerine çekti. 2 Temmuz'da Tosunlar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın, Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallerindeki ev, ağıl ve tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Ancak, Ahmet Türk'ün yaklaşık 4 dönüm büyüklüğündeki zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçesi yangından etkilenmedi.

Arazisine Büyük Özen Gösteriyor

Ahmet Türk, bahçesinin korunmasında yıllık olarak sürme ve çapalama işlemlerinin etkili olduğunu belirtti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk, "Emeğimin karşılığını aldım," diyerek, "Araziye bakım yapmanın önemini bir kez daha gördüm. Sürüp çapalama işini her zaman yapıyorum. Tüm çiftçilerin ağaçlarının arasını sürmesi lazım. Mevsim kurak geçiyor ve her şeyi düşünmek gerekiyor"

Türk, yıllarca süren emeklerinin sonucunu alarak bahçesinin yangından korunduğunu aktararak, "Yıllarca, nesilden nesle bu tarlanın, arazinin kalması lazım. Yangından sonra gelip gördüğümde sevindim. Bakmasaydık yıllarca verdiğimiz emek boşa gitmiş olacaktı" dedi.

Bahçe Temizliği Önemli

Kendi bahçesinin yangından etkilenmemesinin sevincini yaşayan Türk, diğer tarım alanlarının zarar gördüğünü belirterek, "Bahçemin yanmadığına seviniyorum ama arkadaşlarımızın ağaçları, evleri yandı. Bu üzüntü verici" dedi.

Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen ise yangın sonucunda birçok evin, ağılın ve bahçenin yandığını belirtti. Köymen, Türk'ün bahçesinin yangından kurtulmasını, arazinin düzenli bakımı ile ilişkilendirerek, "Arkadaşımız bahçesini sürmüş, ızgara çekmiş ve yangından kurtulmuş. Arkadaşımız otları temizlediği için ateş düşmemiş" diye konuştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan temizlediği bahçe, siyah örtüyle kaplanan bölgede yanmamış olmasıyla dikkati çekti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, çiftçi Ahmet Türk'ün daha önceden sürüp otlardan temizlediği bahçe, siyah örtüyle kaplanan bölgede yanmamış olmasıyla dikkati çekti.

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