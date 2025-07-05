İzmir'deki Bahçe Yangından Korumayı Başardı

Ödemiş'te Yangınlardan Korunan Bahçe

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Karadoğan Mahallesi'nde, çıkan orman yangınında bahçesi zarar görmeyen çiftçi Ahmet Türk, dikkatleri üzerine çekti. 2 Temmuz'da Tosunlar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yangın, Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallerindeki ev, ağıl ve tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Ancak, Ahmet Türk'ün yaklaşık 4 dönüm büyüklüğündeki zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçesi yangından etkilenmedi.

Arazisine Büyük Özen Gösteriyor