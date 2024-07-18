İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Alevlerle mücadelede pikap kazası!

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde orman yangını başladı. İlk ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, hızla yayılarak ikinci gününe girdi.



Yangına müdahale eden ekiplerin çabaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibi yangınla mücadelede görev alıyor.



Yangın sırasında Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir pikap kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

