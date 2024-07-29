İzmir'deki Tekne Patlamasında 6 Yaralı

İzmir'de Tekne Patlaması!

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen teknede patlama olayı, bölgedeki insanların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Olayın Gelişimi

Teos Marina'dan denize açılan H.D.'ye ait teknede, kısa bir süre içinde bir arıza yaşandı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye destek için bot ekibi yönlendirildi. Tekne, bot yardımıyla kıyıya çekilmeye çalışılırken, bir anda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama gerçekleşti.

Patlama Sonrası Durum

Patlama sonucu alevler hızla yayılan teknedeki 6 kişi, can havliyle denize atlamak zorunda kaldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan yaralılar, ivedilikle ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar ve Durum Raporu

Yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ile K.G. (52), hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası hastaneye gelen teknik direktör Yılmaz Vural, Gültaşlı’yı ziyaret ederek yakınlarından bilgi aldı. Vural, çıkışta yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

İncelemeler Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürerken, hem vatandaşların hem de yetkililerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.