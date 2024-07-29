Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'deki Tekne Patlamasında 6 Yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 04:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 04:23
İzmir'deki Tekne Patlamasında 6 Yaralı

İzmir'de Tekne Patlaması!

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen teknede patlama olayı, bölgedeki insanların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Olayın Gelişimi

Teos Marina'dan denize açılan H.D.'ye ait teknede, kısa bir süre içinde bir arıza yaşandı. Durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye destek için bot ekibi yönlendirildi. Tekne, bot yardımıyla kıyıya çekilmeye çalışılırken, bir anda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama gerçekleşti.

Patlama Sonrası Durum

Patlama sonucu alevler hızla yayılan teknedeki 6 kişi, can havliyle denize atlamak zorunda kaldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan yaralılar, ivedilikle ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar ve Durum Raporu

Yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ile K.G. (52), hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası hastaneye gelen teknik direktör Yılmaz Vural, Gültaşlı’yı ziyaret ederek yakınlarından bilgi aldı. Vural, çıkışta yaptığı açıklamada, Gültaşlı'nın vücudunda yanıklar oluştuğunu ancak genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

İncelemeler Devam Ediyor

Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürerken, hem vatandaşların hem de yetkililerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Teknede bulunan yaralılardan iş insanı Oskar Gültaşlı (44) ve K.G. (52) buradaki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Akaryakıt fiyatlarına sevindiren güncelleme! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!

SGK'ya okkalı borcu olan 5 belediye! SGK tek tek ifşaladı

EGM kadın erkek polis alımı! KPSS'siz alım başlatıldı