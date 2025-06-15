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İzmir'deki Yangına Müdahale Devam Ediyor!

İzmir'de bir depoda çıkan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Hastalar tahliye edildi, can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 20:16
İzmir'deki Yangına Müdahale Devam Ediyor!

İzmir'de Depoda Yangın: Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanenin yanındaki plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, Yenişehir Mahallesi'ndeki depoda başladı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine, polis, sağlık, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de bölgeye yönlendirildi. Kent genelindeki belediyeler tarafından çok sayıda su tankeri de olay yerine ulaştırıldı.

Hastalar Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle, deponun bitişiğinde bulunan Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangından yükselen siyah dumanlar ise kentin çeşitli noktalarından da görülebiliyor.

Acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, bölgeye yönlendirilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından tedaviye ihtiyaç duyan bazı hastalar, hastanenin karşısında kurulan çadırlara taşındı.

Elektrik Kesintileri ve Trafik Önlemleri

Yangın nedeniyle hastanede ve Basmane bölgesinde tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapılmakta. Ayrıca, Mürselpaşa Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatılmış durumda ve ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Vali Elban'dan Açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda başladığını ve çevreye yayıldığını belirtti. Elban, yangının neden olduğu etkiler konusunda hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşın olumsuz etkilenmediğini dile getirdi: "Olayın ardından tüm ekiplerimiz hızla müdahaleye başlamıştır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir."

Yangının hastaneye sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor....

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye etti.

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor....

İzmir'in Konak ilçesinde plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Deponun bitişiğinde bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye etti.

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