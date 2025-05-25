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İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Bayındır'daki zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 17:18
İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın İzmir'in Bayındır İlçesinde Çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Turan Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından, olay yerine hızla itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Karadan ve Havadan Müdahale

Yangın söndürme çalışmalarına kuzey bölgesinden 2 uçak ve 2 helikopter de desteğiyle katıldı. Yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol...

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol...

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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