İzmir'deki Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın İzmir'in Bayındır İlçesinde Çıktı

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Turan Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından, olay yerine hızla itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karadan ve Havadan Müdahale Yangın söndürme çalışmalarına kuzey bölgesinden 2 uçak ve 2 helikopter de desteğiyle katıldı. Yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor Yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.