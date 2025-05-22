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İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü Gecesi Düzenlendi

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu, İzmir'de 'Gönül Köprüsü' gecesi ile Diyarbakır kültürünü yaşattı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 00:28
İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü Gecesi Düzenlendi

İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü Gecesi Gerçekleşti

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen 'İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü' gecesi, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, etkinlikte yaptığı konuşmada, "130 asırdır akan bir nehir, 33 medeniyet bir şehir Diyarbakır" temasıyla medeniyetlerin buluşma noktası olan bu gecede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Elban, insanların günümüzün hızlı temposu içinde ailelerine ve arkadaşlarına yeterince zaman ayıramadığını belirterek, bu tür etkinliklerin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Vali Elban, "Derneklerimizin ve federasyonlarımızın bu organizasyonlarına katılarak bu faaliyetlerin sürekliliğini sağlamakta fayda görüyorum. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte hazır bulunan Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Alınca ise İzmir'de Diyarbakır kültürünü yaşatacak bir kültürevi oluşturmak için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti.

Yöresel halk oyunları ve eğlenceli müziklerin yer aldığı gecede, katılımcılar keyif dolu anlar yaşadı. Her iki ilin yöresel oyunları sergilendi ve katılımcılar, seslendirilen şarkılara alkışlarla eşlik ederek halay çekti.

Ayrıca, Vali Elban ve Başkan Alınca, federasyona destek veren iş insanlarına plaket takdim etti. Programa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, sanatçı İzzet Yıldızhan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılarak etkinliğe renk kattı.

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu tarafından "İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü"...

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu tarafından "İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü" gecesi organize edildi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban da (sağda) katıldı.

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu tarafından "İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü"...

Ege Bölgesi Diyarbakır Dernekleri Federasyonu tarafından "İzmir'den Diyarbakır'a Gönül Köprüsü" gecesi organize edildi. Programa İzmir Valisi Süleyman Elban da (sağda) katıldı.

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