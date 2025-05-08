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İzmir'den Gazze ve Ukrayna'ya Destek: Sanatın Gücü

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda çocuklar için anlamlı bir destek sergisi düzenliyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:14
İzmir'den Gazze ve Ukrayna'ya Destek: Sanatın Gücü

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi'nden Anlamlı Destek

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, 2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda düzenlediği sergi ile Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara umut ışığı olmayı hedefliyor. Serginin geliri, savaş mağduru çocuklara ulaştırılacak.

Sergideki Eserler ve Katılımcılar

Fuarda, halk eğitim merkezinde eğitim alan 36 kursiyerin, resim ve seramik alanındaki yaratıcı çalışmaları sergilenecek. Bu sergi, sadece sanat eserlerinin tanıtımı için değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk projesi olarak da öne çıkıyor.

Sergi Gelirinin Amacı

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat İpek, sergide elde edilecek gelirin, Gazze'deki muhtaç çocuklara yardım etmek için kullanılacağını belirtti. İpek, "İnsanlar bu katliamı duyurmak istiyor. Farklı mecralarda sesimizi çıkarmalıyız," dedi.

Ukraynalı Kursiyerden Duygusal Destek Çağrısı

Sergide yer alan Ukraynalı sanatçı Kateryna Kozachenko, savaş mağduru çocuklar için çeşitli eserler üretti. 5 yıl önce İzmir'e yerleşen Kozachenko, savaşın devam ettiğini ve hâlâ çocukların hayatını kaybettiğini anlattı. “Sergideki eserlerimin gelirini Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlamak istiyorum,” dedi.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar açık kalacak ve sanatseverleri bekliyor. Bu anlamlı projeye katkıda bulunmak için herkes sergiyi ziyaret edebilir ve destek olabilir.

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, 2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda açtığı serginin...

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, 2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda açtığı serginin gelirini Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara ulaştıracak.

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, 2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda açtığı serginin...

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, 2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda açtığı serginin gelirini Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara ulaştıracak.

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