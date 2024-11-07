İzmir Depremi Davasında Belediye Görevlilerine Yargılama

İzmir Depremi ve Barış Sitesi Davası

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Barış Sitesi'nin üç bloku yıkılarak 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaya dair yargılama süreci devam ediyor.

Duruşmaya Katılım

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, belediye görevlisi sanıkların yanı sıra bazı müştekiler ve avukatlar da hazır bulundu. Müştekilerden Harun Öztürk, depremde oğlunu kaybettiğini belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti. Diğer müştekiler de sorumlulardan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

Davanın Geçmişi

Deprem sonucu yaşanan yıkım ve can kaybı dolayısıyla müteahhit, fenni mesul ve diğer şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmaların ardından, sanıklara yönelik olarak Memur Suçları Soruşturma Bürosuna dosya gönderildi. İlgili belediye görevlilerine 1992, 1999 ve 2000 yıllarında düzenledikleri ruhsatlar nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianame, 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme başkanı, dosyanın eksikliklerinin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. İtirazlar sonucunda sanıklara, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlaması ile dava açılmasına karar verildi.