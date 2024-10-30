İzmir Depreminin Yıl Dönümünde Bakan Murat Kurum'dan Açıklama

Çevre Bakanı Murat Kurum'dan Yıl Dönümü Mesajı

2020 yılında yaşanan ve Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakan İzmir depreminin yıl dönümü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

"Zor Günler Geride Kaldı"

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu." sözlerini vurguladı. 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan TOKİ konutlarının görüntülerini içeren bir video paylaştı.

Depremdeki Kayıplar Unutulmadı

Kurum, depremde hayatını kaybedenleri unutmayarak, "Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum." dedi. Videoda ayrıca evlerine taşınan hak sahiplerinin duygularına da yer verildi.

Yeni Konutlar ve İş Yerleri

Resmi açıklamalara göre, TOKİ tarafından fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde toplamda 5 bin 61 konut ve 357 iş yeri inşa edildi. TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, depremin ardından bir yıl geçmeden 1,404 konutun teslim edildiğini belirtti.

Yeni Projeler Devam Ediyor

Bıyıkoğlu, Bayraklı şehir hastanesinin üst tarafında rezerv alan belirlediklerini ve 8 etapta toplam 3 bin 657 konut inşasına başladıklarını da sözlerine ekledi. Bu konutların da kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.