İzmir Depremzedelerinin Elektrik ve Suları Kesildi: Tepkiler Büyüyor

Depremzedeler Su ve Elektrik Kesintilerine Tepki Gösterdi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedeler, mahkeme kararı olmasına rağmen elektrik ve sularının kesilmesine sert tepki gösterdi.

Mahkeme Kararına Rağmen Kesintiler

Merkez üssü Seferihisar olan depremin ardından ağır hasar gören binalarda kiracı olarak oturan depremzedelere, Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki Uzundere konutları geçici süreyle tahsis edildi. Ancak aileler, 10 gün önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gönderdiği yazıyla 9 ailelerinin tahliyesinin istendiğini belirtti.

Ailelerin avukatı Melahat Özge Oğuz, depremzedelerin durumunu gözler önüne serdi. Oğuz, "10 gün önce gelen yazıyla 9 ailemiz için tahliye talep edildi. İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtık ve yürütmeyi durdurma kararı aldık. Ancak şu an hukuku yaşamıyoruz. 9 ailenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen elektrik ve suyu kesildi," dedi.

Depremzedeler Zor Durumda

Yaşanan kesintiler nedeniyle depremzede vatandaşlar zor durumda kaldıklarını vurgulayan Oğuz, derhal yetkililerin konuyla ilgilenmesini beklediklerini dile getirdi. Depremzede Günay Boylu ise, "Biz buraya kendi isteğimizle gelmedik. Belediyenin bize gönderdiği her tebligatta 'işgalci' ifadesini kullanmaları, bu durumu daha da zorlaştırıyor. Bugün, elektrik ve sularımız kesilmiş durumda," ifadelerini kullandı.

Boylu, evlerinin tamamlanmasının ardından konutlardan çıkacaklarını, ancak mevcut durumun insani olmadığını belirtti. Diğer depremzede Metin Durur da, mahkeme kararlarına rağmen yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmezken, depremzedelerin talepleri artarak devam ediyor.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedeler, tahliye kararının mahkemece durdurulmasına rağmen evlerindeki elektrik ve sularının kesildiğini savunarak tepki gösterdi. Ailelerin avukatı Melahat Özge Oğuz (fotoğrafta) açıklama yaptı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere konutlarına yerleştirilen depremzedeler, tahliye kararının mahkemece durdurulmasına rağmen evlerindeki elektrik ve sularının kesildiğini savunarak tepki gösterdi. Ailelerin avukatı Melahat Özge Oğuz (fotoğrafta) açıklama yaptı.