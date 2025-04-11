İzmir Emeklileri Kıdem Tazminatlarını Alamadıkları İçin Basın Açıklaması Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ, İZNERJİ AŞ, İZELMAN AŞ ve İZULAŞ AŞ'den emekli bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Kültürpark'taki İzmir Sanat önünde toplanan emekli işçiler, sorunlarına dikkat çekti.

Açıklama yapan Cihan Erdoğmuş, yaklaşık 600 işçiden bazılarına eksik ödeme yapıldığını, bazılarına ise hala ödeme yapılmadığını belirtti. Emeklilerin temel yaşam giderlerini karşılamakta zorluk çektiğini vurgulayan Erdoğmuş, 28 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtilen ödemelerin gerçekleşmediğini ifade etti.

Erdoğmuş, “Sadaka değil, haklarımızı istiyoruz” diyerek, “Kurumu mahkemeye vermedik, zarar görmesin dedik. Yıllarca burada hizmet verdik. Biz paramızı alacağız. Bugün Genel Sekreterle görüşme yaptığımda 'haftaya ödeyeceğiz' dediler, verilen sözlerin bu kadar basit olmaması lazım.” şeklinde konuştu.

Emekli Ramazan Ertuğrul ise 22 yıl belediyeye hizmet verdiğini belirterek, şu an 12 bin lira olan kira ücretini ödemekte zorlandığını dile getirdi.

Açıklamaların ardından bazı emekliler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile makamında görüştü. Bu grup, daha önce 26 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde de kıdem tazminatlarını alamadıkları için eylem yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ, İZNERJİ AŞ, İZELMAN AŞ ve İZULAŞ AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ, İZNERJİ AŞ, İZELMAN AŞ ve İZULAŞ AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.