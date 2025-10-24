İzmir Foça'da 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sele kapıldı

İzmir Foça'da sağanak sonrası 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sel sularına kapıldı. Arama çalışmaları sürerken, bölge halkı yaşanan o anları ve zararları anlattı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 14:01
İzmir Foça'da 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sele kapıldı

İzmir Foça'da 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sele kapıldı

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sonrası Bucak Deresi çevresinde taşkın meydana geldi. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sel sularına kapıldı; arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki selin çevresindeki evlere de zarar verdiği görüldü.

Tanıkların anlatımı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evi su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Suriyeli Yusuf Ali Aramlat (45), olay anını şöyle anlattı: "Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık."

Aramlat'ın kızı Fatma Aramlat (15) ise Kaptanoğlu'nun çamura batan arabasını çıkarmaya çalıştığını, o anda selin bastırdığını ifade etti: "Ona yardım etmek istediklerini ama kendilerinin de son anda sudan kaçtıklarını" aktardı. Fatma Aramlat, yaşananları şöyle paylaştı: "Annem ve kardeşlerim evimizi su basmaya başladığı için bağırmaya başladı. Tam evden çıkıyorduk, evi su bastı. Babam ona (Bülent Kaptanoğlu) bağırdı ama adam duymadı, adam arabanın içerisindeydi ve telefonla konuşuyordu. Yağmur ve sel birden bastırdı. Su biraz yavaşlayınca biz de evden uzaklaştık. Su hemen geldi, kaybolan adam seli fark edemedi. Bizim traktörümüzü de sürükledi, her şey bir anda oldu. Çok korktuk, çok ağladık. O anda kardeşlerim okulda olmasaydı onlar da giderdi, onları tutamazdık. Her şeyimiz gitti."

Bölge sakinleri, taşkının yoğun basıncı nedeniyle müdahale etmekte zorlandıklarını ve birçok ev ile tarım aracının zarar gördüğünü belirtti. Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Foça ilçesinde dün yaşanan sağanak sonrası meydana gelen selde zarar görenler...

İzmir'in Foça ilçesinde dün yaşanan sağanak sonrası meydana gelen selde zarar görenler, yaşadıklarını anlattı. Evi zarar gören ve kayıp Kaptanoğlu'nun son görüştüğü kişiler arasında bulunan Yusuf Ali Arlamlat (45) ve kızı Fatma Arlamlat (15), AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Foça ilçesinde dün yaşanan sağanak sonrası meydana gelen selde zarar görenler...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuğu Gölü AKM'de sahnelendi — İDOB'un görkemli prömiyeri
2
Alanya'da Otelin Asansör Boşluğunda 80 Yaşındaki Avusturyalı Turist Ölü Bulundu
3
Yusuf Tekin: İmam Hatip Okullarını "Uluslararası Marka" Yapacağız
4
Mahkeme: CHP 38. Kurultay Davası 'Konusuz', 21. Olağanüstü Kurultay Talebi Reddedildi
5
Erdoğan: Gazze İçin Diplomaside Hedefimiz Huzur, Barış ve Güvenlik
6
Bakü'de TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı — Yapay Zeka ve Yeşil Dönüşüm
7
Sakarya'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonunda 33 Gözaltı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor