İzmir Foça'da 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sele kapıldı

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sonrası Bucak Deresi çevresinde taşkın meydana geldi. 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sel sularına kapıldı; arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki selin çevresindeki evlere de zarar verdiği görüldü.

Tanıkların anlatımı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evi su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Suriyeli Yusuf Ali Aramlat (45), olay anını şöyle anlattı: "Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık."

Aramlat'ın kızı Fatma Aramlat (15) ise Kaptanoğlu'nun çamura batan arabasını çıkarmaya çalıştığını, o anda selin bastırdığını ifade etti: "Ona yardım etmek istediklerini ama kendilerinin de son anda sudan kaçtıklarını" aktardı. Fatma Aramlat, yaşananları şöyle paylaştı: "Annem ve kardeşlerim evimizi su basmaya başladığı için bağırmaya başladı. Tam evden çıkıyorduk, evi su bastı. Babam ona (Bülent Kaptanoğlu) bağırdı ama adam duymadı, adam arabanın içerisindeydi ve telefonla konuşuyordu. Yağmur ve sel birden bastırdı. Su biraz yavaşlayınca biz de evden uzaklaştık. Su hemen geldi, kaybolan adam seli fark edemedi. Bizim traktörümüzü de sürükledi, her şey bir anda oldu. Çok korktuk, çok ağladık. O anda kardeşlerim okulda olmasaydı onlar da giderdi, onları tutamazdık. Her şeyimiz gitti."

Bölge sakinleri, taşkının yoğun basıncı nedeniyle müdahale etmekte zorlandıklarını ve birçok ev ile tarım aracının zarar gördüğünü belirtti. Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

