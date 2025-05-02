İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kariyerlerine yeni bir yön vermek için çok özel bir proje duyurdu. İzmir Gençlik Fabrikası, şehrin genç nüfusuna yönelik olarak hazırlanan bu program, 22 ile 35 yaş arasındaki lise mezunu gençlere kapılarını açıyor.

2.5 Aylık Eğitim Süreci

Katılımcılar, 2 buçuk ay sürecek olan bu programda, kendi yeteneklerini keşfetme ve iş yaşamına daha donanımlı bir şekilde hazırlama fırsatına sahip olacaklar. Şehrin genç dostu olma hedefi doğrultusunda hazırlanan bu proje, 5 Mayıs Salı günü Halkapınar Kurs Merkezi'nde başlayacak.

Başvuru Süreci

Program için başvurular 2 Mayıs tarihinde gencizmir.com adresinde açıklanacak. Bu programda yer alabilmek için en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

Hangi Alanlarda Eğitimler Verilecek?

İzmir Gençlik Fabrikası'nda sunulacak eğitimler, aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır:

Kahve Yapımı ve Sunumu

İngilizce Dil Kursu ve Konuşma Kulübü

Dijital Alan ve Pazarlama

Dijital Okuryazarlık

İş Hayatına Giriş

Beceri Sepeti

Kişisel Gelişim

Finansal Okuryazarlık

Girişimcilik İş Kurma

Bu program, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve iş hayatına hazırlanmaları için önemli bir fırsat sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yenilikçi adımı, gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında büyük bir destek sağlamayı amaçlıyor.