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İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

İzmir'de 22-35 yaş arası lise mezunu gençler için 2.5 aylık ücretsiz eğitim programı başladı!

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:22
İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kariyerlerine yeni bir yön vermek için çok özel bir proje duyurdu. İzmir Gençlik Fabrikası, şehrin genç nüfusuna yönelik olarak hazırlanan bu program, 22 ile 35 yaş arasındaki lise mezunu gençlere kapılarını açıyor.

2.5 Aylık Eğitim Süreci

Katılımcılar, 2 buçuk ay sürecek olan bu programda, kendi yeteneklerini keşfetme ve iş yaşamına daha donanımlı bir şekilde hazırlama fırsatına sahip olacaklar. Şehrin genç dostu olma hedefi doğrultusunda hazırlanan bu proje, 5 Mayıs Salı günü Halkapınar Kurs Merkezi'nde başlayacak.

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

Başvuru Süreci

Program için başvurular 2 Mayıs tarihinde gencizmir.com adresinde açıklanacak. Bu programda yer alabilmek için en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

Hangi Alanlarda Eğitimler Verilecek?

İzmir Gençlik Fabrikası'nda sunulacak eğitimler, aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır:

  • Kahve Yapımı ve Sunumu
  • İngilizce Dil Kursu ve Konuşma Kulübü
  • Dijital Alan ve Pazarlama
  • Dijital Okuryazarlık
  • İş Hayatına Giriş
  • Beceri Sepeti
  • Kişisel Gelişim
  • Finansal Okuryazarlık
  • Girişimcilik İş Kurma

Bu program, gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri ve iş hayatına hazırlanmaları için önemli bir fırsat sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yenilikçi adımı, gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında büyük bir destek sağlamayı amaçlıyor.

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