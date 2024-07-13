İzmir için deprem uyarısı: Beş ilçede deniz ilerleyebilir işte detaylar!

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'i etkileyebilecek çok sayıda fay hattının bulunduğunu belirtti. Bu fay hatlarından herhangi birinin kırılması durumunda İzmir için büyük endişe taşıdıklarını ifade eden Önalan, sıvılaşma riskine de dikkat çekti.

İzmir'in birçok bölgesinde, özellikle de belirli ilçelerde sıvılaşma riski oldukça yüksek. Koray Çetin Önalan, olası bir depremde denizin kentin içine doğru ilerleyeceği konusunda beş ilçeyi işaret etti.

Önalan, "Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma riski ve denizin kentin içine doğru ilerlemesi ihtimali bulunuyor. Bu ilçelerde mahalleler arasında kum fışkırmaları ve su çıkışları görülebilir" uyarısında bulundu.