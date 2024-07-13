Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir için deprem uyarısı: Beş ilçede deniz ilerleyebilir işte detaylar!

Deprem bilimciler, Türkiye'nin deprem risk haritasına dikkat çekerek, deprem dirençli kentler oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 16:00
İzmir için deprem uyarısı: Beş ilçede deniz ilerleyebilir işte detaylar!

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'i etkileyebilecek çok sayıda fay hattının bulunduğunu belirtti. Bu fay hatlarından herhangi birinin kırılması durumunda İzmir için büyük endişe taşıdıklarını ifade eden Önalan, sıvılaşma riskine de dikkat çekti. 

İzmir'in birçok bölgesinde, özellikle de belirli ilçelerde sıvılaşma riski oldukça yüksek. Koray Çetin Önalan, olası bir depremde denizin kentin içine doğru ilerleyeceği konusunda beş ilçeyi işaret etti.

Önalan, "Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma riski ve denizin kentin içine doğru ilerlemesi ihtimali bulunuyor. Bu ilçelerde mahalleler arasında kum fışkırmaları ve su çıkışları görülebilir" uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Denizbank, Ziraat Bankası, Akbank ve 5 banka duyurdu! Beklenen haber bu sabah geldi

Kıyıda köşede kalan kampanyayı duymayan kalmasın! Akbank 4.000 TL ödüyor: herkes faydalansın

4A- 4B'liye karşılıksız destek! Her ay maaşlara 1.000 TL eklenecek

Araç sahipleri o masraftan kurtuldu! Kredi kartlarına 128 TL iade edilecek

Her eve lazım o üründe yüzde 43 zam! Eylül de yüzde 15 daha ekleniyor

Yaz aylarının çilesi isilikten kurtulmanın bir yolu var! İki malzeme anında geçiriyor

Avrupa'nın kalbine uçuş sadece 1 Euro! 2 güne başvurmayan dizlerini dövecek

Milli Emlak 110 bin TL'ye tatil bölgesinde arazi satıyor! 150 bin TL'ye yazlığınız hazır

72 ay vadeli 1,29 faizli konut kredisi onayı! Ev sahibi yaptıracak sınırsız olanak açıklandı

Vakıfbank’tan 6 Ağustos’ta geri dönüşüm ödemesi! Alışverişin 600 TL’si geri dönecek

Elektrik faturası çok gelenler hemen başvursun! Anında 250 TL'si iade ediliyor

Akdeniz Üniversitesi 70 puanla personel alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı