İzmir Karşıyaka'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 6 Gözaltı

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Bostanlı Mahallesi'nde Ö.H. (22) ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktığı bildirildi. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bu esnada Ö.H., bıçağın sırtına saplanması sonucunda yaralandı. Çevredeki duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından derhal hastaneye kaldırıldı.

Olayın büyümesi üzerine, polis ekipleri olayla ilgili olarak 6 zanlıyı gözaltına alarak inceleme başlattı.