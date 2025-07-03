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İzmir Karşıyaka'da Çöp Yığınları Tepki Topladı

Karşıyaka'da arızalanan temizlik araçları nedeniyle oluşan çöp yığınları, vatandaşların tepkisini çekti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:34
İzmir Karşıyaka'da Çöp Yığınları Tepki Topladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, belediye temizlik araçlarının arızalanması sonucunda bazı bölgelerde çöp yığınları oluştu. Bu durum, özellikle Bostanlı Mahallesi Cengiz Kocatoros Sokak'ta kötü kokulara neden oldu ve vatandaşların ciddi tepkisini topladı.

Yolda biriken çöpler, kaldırım ve yolları aşarak, çevre estetiğini olumsuz etkiledi. Vatandaşlardan Berna Arasovalı, bir haftadır bu çöp birikintilerini görüyor ve "Karşıyakamızın böyle bir görüntüye layık olacağını hiç düşünmüyorum. Hem sağlık, hem görüntü, hem de çevre açısından bu durum beni gerçekten üzüyor. Yakında daha çok haşerelerle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Temiz ve güzel bir Karşıyaka istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahalle esnafı Ali Ulus ise, temiz bir çevre istediklerini ifade etti. Biriken çöplere dikkat çeken diğer esnaf Korhan Canbolat da, "Bu görüntüler bize yakışmıyor. Yazın bu sıcak günlerinde böyle bir durumu kendimize yakıştıramıyoruz. Bu yüzden belediyeden acilen bir çözüm bekliyoruz. Eğer çalışmalar düzelmezse, bir sonraki seçimlerde o koltuklarda oturamayacaklarını düşünüyorum." dedi.

Öte yandan, belediye yetkilileri, temizlik araçlarındaki arızalar nedeniyle çöplerin toplanamadığını belirtti ve tamir işlemlerinin ardından yaşanan sorunları çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye araçlarının arızalanması nedeniyle biriken çöp yığınları...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye araçlarının arızalanması nedeniyle biriken çöp yığınları vatandaşların tepkisini çekiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye araçlarının arızalanması nedeniyle biriken çöp yığınları...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde belediye araçlarının arızalanması nedeniyle biriken çöp yığınları vatandaşların tepkisini çekiyor.

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