İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Karşıyaka İlçe Müftülüğü, Cumhuriyet Pazaryeri Camisi bahçesinde Gazze yararına "hayır çarşısı" açtı; gelirler Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 14:48
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin Hayır Çarşısı Açıldı

Karşıyaka İlçe Müftülüğü öncülüğünde Gazze'ye yardım amacıyla düzenlenen "hayır çarşısı", Cumhuriyet Pazaryeri Camisi'nin bahçesinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Etkinlik, bölgeden destek sağlamak ve Gazze'ye yardım göndermek amacıyla düzenlendi.

Satışlar ve gönüllü desteği

Çarşıda giyim, hediyelik eşya ve takı gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra gönüllü kadınların hazırladığı yemek, tatlı ve hamur işleri satışa sunuldu. Ziyaretçiler yaptıkları alışverişlerle Filistinlilere destek sağladı.

Amacı ve yapılan açıklamalar

Karşıyaka İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze'deki durumun insanlık meselesi haline geldiğini belirtti. Cihangeri, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "İnşallah oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşur, vatanlarını tekrar ihya eder. Türkler tarih boyunca hep öncü ve beklenen oldu. Bugün burada kendi imkanlarımızla, arkadaşlarımızın gayretleriyle hayır çarşısı kuruldu. Çarşıda elde ettiğimiz geliri de Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracağız."

Hazal Bulut ise Gazze'deki insanlara yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

