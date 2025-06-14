İzmir Kemalpaşa'da Boş Arazide Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Kemalpaşa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki boş arazide yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen yangın, çevredekilerin hızlı ihbarı sayesinde itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Bölgedeki yangın, kısa süre içinde yayılmalarını önlemek amacıyla etkin bir çalışma ile söndürüldü. İtfaiye görevlileri, yangın alanında yaptıkları inceleme sırasında dikkat çeken bir durumu da kayda geçirdi: Yangın alanında durumu tehlikede olan 4 civciv kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bölge sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirtti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki boş arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.