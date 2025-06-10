İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kızılüzüm Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü başlayan yangın, ormanlık alanda etkili oldu.

Bölgeye Sevk Edilen Ekipler

Yangının ihbar edilmesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye önemli sayıda ekip gönderildi. 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer, yangına müdahale etmek için bölgeye yönlendirildi.

Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte. Durumun ciddiyeti nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor ve yangının daha fazla alana yayılmaması için tüm önlemler alınıyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.