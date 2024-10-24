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İzmir Kınık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kınık'taki tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:15
İzmir Kınık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Kınık'taki Yangın Durumu

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan Balaban Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Alevlerin Yayılması

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangınla mücadelesi için bölgeye geniş çaplı bir destek gönderildi.

Müdahale ve Kontrol Çalışmaları

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak, bölgede yangın söndürme çalışmalarında 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 2 yer ekibi görevlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Süregelen Çalışmalar

Yangın sonrası, etkin bir şekilde sürdürülen söndürme çalışmaları, bölgedeki güvenliğin sağlanması için devam ediyor.

İzmir'in Kınık ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan...

İzmir'in Kınık ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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