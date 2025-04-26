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İzmir Kiraz Belediyesi 2 Günlük Personel Alımıyla İlkokul Mezunlarına Fırsat Sunuyor

Kiraz Belediyesi, ilkokul mezunlarına greyder operatörü pozisyonunda iş imkanı sunuyor. Başvurular 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:42
İzmir Kiraz Belediyesi 2 Günlük Personel Alımıyla İlkokul Mezunlarına Fırsat Sunuyor

İzmir Kiraz Belediyesi, İlkokul Mezunlarına Fırsat Sunuyor!

İzmirli ilkokul mezunları için dev bir fırsat kapıları aralanıyor! Kiraz Belediyesi, personel alımını duyurarak, iş arayanların dikkatini çekti. Personel alımına ilişkin detaylar merakla beklenirken, ilkokul mezunlarının da bu süreçten faydalanabileceği vurgulanıyor.

Kiraz Belediyesi Personel Alımının Detayları

Kiraz Belediyesi Personel Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamada, ilçede istihdam sağlamak amacıyla 'greyder operatörü' pozisyonuna personel alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Bu pozisyonda görev yapacak operatörler, yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılan greyder adlı ağır iş makinelerini kullanarak, zemin düzenleme, tesviye ve malzeme yayma gibi önemli görevleri üstlenecekler. Yeni alımlar ile Kiraz ilçesinin altyapı çalışmalarına önemli bir katkı sağlanacak.

İzmir Kiraz Belediyesi 2 Günlük Personel Alımıyla İlkokul Mezunlarına Fırsat Sunuyor

Başvuru Şartları

Kiraz Belediyesi, greyder operatörü pozisyonu için aşağıdaki şartlara sahip adaylar aramaktadır:

  • En az ilkokul mezunu olmak.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak.
  • Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.
  • İlan süresi içerisinde Kiraz ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
  • G sınıfı ehliyete sahip olmak.
  • M.E.B. onaylı Greyder Operatörü İş Makinası Operatörü Yetiştirme Kursu Belgesi'ne sahip olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Başvurular, 28 Nisan - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında şahsen kabul edilecek olup, diğer yöntemlerle yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İlkokul mezunları için büyük bir fırsatı değerlendirmek için hazırlığınızı yapın!

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