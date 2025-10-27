İzmir Konak'ta 30 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, 28 kilo 240 gram esrar ve skunk, 2 kilo 166 gram kokain ile 29 bin 350 sentetik ecza ele geçirildi. Toplam yakalanan miktar 30 kilo 406 gram olarak kaydedildi.

Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubeleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki metruk bir binada yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve dağıtım yapılacağı bilgisine ulaşması üzerine gerçekleştirildi.

Adrese yapılan baskında ele geçirilen maddeler ve deliller emniyete götürülürken, 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

