İzmir Konak'ta Çöp Sorunu: Vatandaşlar Tepkili

İzmir Konak'ta Çöp Yığınları Vatandaşları İsyan Ettirdi

İzmir'in Konak ilçesinde, sıcak havanın etkisiyle biriken çöp yığınları vatandaşların tepkisini topladı. Bozulan çevre ve kötü kokular, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Birçok noktada çöplerin bütün bir haftadır toplanmadığı belirtiliyor. Konaklılar, bu durumun özellikle sıcak havalarda yaşamlarını zorlaştırdığını ifade ediyor. Camlarını açamayan ve sineklerin artışıyla karşılaşan mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep ediyor.

AK Parti Konak İlçe Başkanı'ndan Açıklama

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, çöplerin toplanmaması ile ilgili sayısız şikayet aldıklarını vurgulayarak, "Havalar çok sıcak. İnsanlar pencerelerini açamıyorlar. Her yer sivrisinek doldu." dedi. Başdaş, Konak Belediyesinin işlevini yerine getiremediğine dikkat çekerek, "Konak Belediye Başkanı'nın soyadı Mutlu ama şu anda belediye çalışanlarının hepsi mutsuz. Çöplerin neden toplanmadığı sorusunu soruyoruz," şeklinde konuştu.

Mahalle Sakinleri Endişeli

Kadifekale Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Uğur, çöplerin toplanmaması sonucu yolların kapandığını ve insanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi: "Kokudan insanlar yatamıyor. Mahallemiz rezil durumda," dedi. Diğer bir mahalle sakini Abdülbaki Bozkurt ise, çöp yığınlarının fare ve böcek artışına neden olduğunu dile getirerek, "Hangi çağda yaşıyoruz? Dışarı çıkamıyoruz," diye belirtti.

Şimdi gözler Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinde. Çöplerin bir an önce toplanması ve halk sağlığının korunması için ne gibi önlemler alınacağı bekleniyor.

İzmir'in Konak ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçede bazı noktalarda oluşan çöp yığını sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden oldu. Biriken çöpler kaldırım ve yollara taştı. Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çöplerin bir haftadır toplanmadığını belirtti. Çöp kokusu ve sinek nedeniyle camlarını açamadıklarını belirten Konaklılar, yetkililerden çöplerin toplanmasını istedi.

İzmir'in Konak ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor. İlçede bazı noktalarda oluşan çöp yığını sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden oldu. Biriken çöpler kaldırım ve yollara taştı. Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çöplerin bir haftadır toplanmadığını belirtti. Çöp kokusu ve sinek nedeniyle camlarını açamadıklarını belirten Konaklılar, yetkililerden çöplerin toplanmasını istedi.