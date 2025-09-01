İzmir Konak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 7 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen baskın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.

Konak ilçesinde faaliyet gösteren bir ecza deposunda yapılan aramalarda 7 ton etil alkol, 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.