İzmir Konak'ta Trafik Denetiminde Polise Saldırı: 4 Gözaltı

İzmir Konak'ta Eşrefpaşa Caddesi'ndeki trafik denetiminde polise saldıran 4 şüpheli, takviye ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:15
Olayın Detayları

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eşrefpaşa Caddesi'nde uygulama yaparken bir motosikleti durdurdu.

Motosiklet sürücüsüne kask takmadığı gerekçesiyle idari para cezası kesilmek istendi. Bu sırada motosikletin sürücüsü ve 3 arkadaşı ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede şüphelilerden birinin polis memurlarına saldırdığı bildirildi.

Müdahale ve Gözaltılar

Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

