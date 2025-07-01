İzmir Kooperatif Mağdurları, Yolsuzluk Soruşturmasına Destek Vermek İçin Toplandı

İzmir Kooperatif Mağdurları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına dair önemli bir açıklama yaptı. Çiğli İmece Yaka Konut Kooperatifi üyesi Tolga Ahıskalıoğlu, yaptığı konuşmada, eski belediye yöneticileri ve il başkanının kendilerini dolandırdığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da dahil 109 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti. Konuyla ilgili İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği üyesi bir grup, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt hizmet binası önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede?" gibi dövizler taşıyan grup, yaşadıkları mağduriyeti vurguladı. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir'de bazı kooperatif projelerinde usulsüzlükler yapıldığını iddia ederek, mağduriyetlerinin uzun süredir devam ettiğini dile getirdi.

Alpyavuz, "Bu gelişme, sadece mağdurlar açısından değil, kamu vicdanı açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Bizler gibi İzmir genelinde mağdur edilen kooperatif üyeleri, belgelerle konuya dikkat çekmeyi başardık. Bugün yaşananlar, bu çabaların boşa gitmediğini göstermektedir" dedi.

Kooperatif mağdurlarından Serap Yıldırım ise, 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek olduğu bir kentsel dönüşüm projesine dahil olduklarını belirterek, "Tüm birikimimizi yatırdık, ancak hiçbir inşaat ilerlemesi olmadan paralarımız çarçur edildi" şeklinde konuştu.

Çiğli İmece Yaka Kooperatifi üyesi Tolga Ahıskalıoğlu da, projenin teslim tarihinin 2025 olduğunu hatırlatarak, "Adalet nerede? Paranın değeri pul oldu" diyerek durumu eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, bu sabah gerçekleşen operasyonda 109 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği üyesi bir grup, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına destek amacıyla açıklama yaptı. Ellerinde "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede", "26 aydır çivi çakmadılar" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği üyesi bir grup, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına destek amacıyla açıklama yaptı. Ellerinde "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede", "26 aydır çivi çakmadılar" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.