İzmir Körfezi'nde Acil Eylem Planı Hazırlığı

İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan kötü koku ve balık ölümlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısında eylül ayının sonuna kadar bir acil eylem planı hazırlayacaklarını belirtti.

Toplantıda Neler Konuşuldu?

İzmir İktisat Kongresi binasında yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Kurum, ilgili bilim insanları ve yerel yönetim temsilcileriyle birlikte İzmir Körfezi'nin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kurum, körfezin canlı yaşamını tehdit eder hale geldiğini vurgulayarak, "Balıkların ölmesi hem İzmir hem de Türkiye gündeminde önemli bir yere sahip oldu" şeklinde konuştu. Acil eylem planında ilgili tüm kurumların sorumluluklarının net bir şekilde belirleneceğini ifade etti.

Körfez İçin Çözüm Önerileri

Murat Kurum, İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmeyeceğini belirtirken, derelerin ıslahı ve atık yönetimi gibi konulara yönelik hızlı çözümlerin geliştirileceğini aktardı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi projelerinin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Gelecek Nesiller İçin Adımlar Atılacak

Kurum, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda yapılacak çalışmaları koordine ederek İzmir'in doğal güzelliklerini koruma sözü verdi. "Bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için gerekli adımları atacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için İzmir İktisat İzmir Kongresi binasında düzenlenen "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için İzmir İktisat İzmir Kongresi binasında düzenlenen "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için İzmir İktisat İzmir Kongresi binasında düzenlenen "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.